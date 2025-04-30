Чистая прибыль «Синара — ТМ» в I квартале составила 3,3 млрд руб.

Чистая прибыль АО «Синара — Транспортные машины» (СТМ) в I квартале 2025 года составила 3,3 млрд руб., следует из отчетности, опубликованной на сервисе раскрытия информации. В аналогичном периоде прошлого года компания получила убыток в 390 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Выручка компании за I квартал составила 16,6 млрд руб. Это в 48 раз больше показателей аналогичного периода прошлого года — в январе-марте 2024 года выручка компании составила 343 млн руб.

Сегодня, 30 апреля, компания выплатила доход держателям биржевых облигаций за период с начала апреля в размере 12,7 руб. на одну ценную бумагу. Информация размещена на сервисе раскрытия информации.

В 2024 году выручка компании составила 3,4 млрд руб., чистая прибыль — 720 млн руб. Холдинг «Синара — Транспортные машины» был создан в 2007 году и входит в группу «Синара». Компании принадлежит завод «Уральские локомотивы», занимавшийся выпуском «Ласточек», сейчас он производит электропоезда «Финист». В 2027 году на производстве планируют начать испытание первых в стране поездов для высокоскоростных магистралей, которые направят по маршруту Москва — Санкт-Петербург.

Анна Капустина