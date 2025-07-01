Экс-участник «Смысловых галлюцинаций» выступил в суде с последним словом

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга экс-участник группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин выступил с последним словом, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Бурдин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Владимир Бурдин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 11 ноября 2024 года Владимир Бурдин распивал алкоголь со своими двумя знакомыми. В это время Бурдин на кухне «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» взял нож и ударил в область живота потерпевшего Алексея Кривокрытова. В результате ножевого ранения, у потерпевшего была повреждена печень. Вину Владимир Бурдин признал. К рассмотрению уголовного дела Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступил в начале марта.

Бывший музыкант обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Подсудимый не признал вину и заявил, что оговорил себя из чувства ложного товарищества.

Сторона обвинения запросила для Владимира Бурдина 4 года колонии общего режима, защита настаивает на оправдательном приговоре. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет оглашен 2 июля.

Владимир Бурдин был участником первого состава группы «Смысловые галлюцинации», которая в 1990 году вошла в Свердловский рок-клуб. В коллективе он играл с 1989 по 1991 год. Позже он занялся сольной карьерой, выступал на фестивалях.

Полина Щуцкая