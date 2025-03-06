Суд начал рассматривать дело экс-участника «Смысловых галлюцинаций» Бурдина

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего участника группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина, обвиняемого по п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Бурдин в зале суда

Фото: Мария Шараева Владимир Бурдин в зале суда

Фото: Мария Шараева

По версии следствия, вечером 11 ноября 2024 года Владимир Бурдин распивал алкоголь со своими двумя знакомыми. В это время Бурдин на кухне «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» взял нож и ударил в область живота потерпевшего Алексея Кривокрытова. В результате ножевого ранения, у потерпевшего была повреждена печень. Вину Бурдин признал.

«Умысла не было нанести какой-либо вред и не возникало личной неприязни. Я испытывал сильное душевное переживание. Проще говоря — испугался. Я не сразу понял, что схватил нож, так как без очков не вижу. Я не понял, что кого-то ранил. Меня избивали два молодых человека. Я пытался их к себе не подпустить», — сказал он. По его словам, кухня была очень маленькой, и потерпевший Алексей Кривокрытов «мог сам напороться на нож в процессе нападения». По его словам, потасовка началась с того, что он сделал приятелям замечания из-за того что они громко кричат, и соседи могут вызвать полицию.

В 1991 году Владимир Бурдин был осужден на два года за кражу музыкального оборудования. В сентябре 2013 года Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге арестовал его по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). В 2017 году Владимир Бурдин вновь был привлечен к уголовной ответственности по аналогичной статье: у него возник конфликт в супермаркете с одним из покупателей, которого он пырнул ножом. В результате его направили на принудительное лечение.

Владимир Бурдин был участником первого состава группы «Смысловые галлюцинации», которая в 1990 году вошла в Свердловский рок-клуб. В коллективе он играл с 1989 по 1991 год. Позже он занялся сольной карьерой, выступал на фестивалях.

Мария Шараева