При ударе ВСУ по Горловке пострадал мирный житель

Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил об атаке ВСУ на город. При ударе БПЛА ранен мирный житель.

Как уточнил Иван Приходько в Telegram-канале, пострадавший находился в поселке шахты имени Изотова. В Никитовском районе Горловки беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на дом. В Калининском районе дрон атаковал вышку сотовой связи.

30 июня Иван Приходько сообщал, что в результате удара БПЛА в центре Горловки ранен мирный житель. Еще один беспилотник ударил по многоквартирному дому.