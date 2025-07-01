В Челябинске экс-начальника отдела транспортного МУПа оставили в СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения экс-начальнику отдела по обеспечению безопасности дорожного движения муниципального предприятия «Служба организации движения» Дмитрию Чухину, обвиняемому в получении крупной взятки. Он продолжит находиться под стражей до 10 августа этого года, сообщает пресс-служба суда.

Адвокаты пытались обжаловать решение Курчатовского районного суда от 12 июня 2025 года, согласно которому Дмитрия Чухина отправили в СИЗО. Сторона защиты требовала его отменить и избрать более мягкую меру пресечения. Однако решение осталось в силе.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в июне этого года сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области задержали двух работников транспортного МУПа — бывшего начальника отдела безопасности дорожного движения Дмитрия Чухина и экс-руководителя службы безопасности и контроля по перевозкам. Следствие установило, что задержанные получили деньги от сотрудника предприятия. За взятку они обещали не проводить служебное разбирательство и избежать дисциплинарных мер, считает следствие.

Второму обвиняемому назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ольга Воробьева