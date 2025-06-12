В Челябинске ФСБ задержала сотрудников транспортного МУПа

В Челябинске сотрудники УФСБ по подозрению в получении взятки задержали бывшего начальника отдела по обеспечению безопасности дорожного движения и экс-начальника службы безопасности и контроля по перевозкам муниципального предприятия «Служба организации движения». Как уточнили в пресс-службе УФСБ, они являются действующими работниками предприятия, но уже не занимают руководящие должности.

Следствие установило, что задержанные, действуя по сговору, получили деньги от сотрудника предприятия. За взятку они обещали не проводить служебное разбирательство и избежать дисциплинарных мер.

На основании материалов УФСБ СКР возбудил уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Ведутся следственные действия для сбора доказательств и выявления других возможных преступлений.

В конце мая Калининский районный суд Челябинска признал бывшего главного инженера муниципального унитарного предприятия «Служба организации движения» (МУП «СОД») Сергея Белова виновным в получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 36 млн руб. и лишением права занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение пяти лет.