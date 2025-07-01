Беглов выдал ключи от новых квартир участникам СВО и ветеранам боевых действий

Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил ключи от новых квартир семьям ветеранов боевых действий, среди которых действующие участники СВО, сообщает пресс-служба Смольного 1 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Для меня большая честь вручить вам ключи. Одна из самых важных для каждого человека вещей, главная задача для любой семьи – это крыша над головой, свое жилье»,— сказал господин Беглов.

Градоначальник подчеркнул, что это знак благодарности защитникам Отечества от петербуржцев и всего народа. Он пожелал, чтобы в новых квартирах был детский смех, взаимопонимание и счастье.

Господин Беглов добавил, что Смольный ускоряет темпы решения жилищных и других социальных вопросов, По его словам, это приоритет государства, которое считает нужным обеспечить ветеранам и их близким достойные условия.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что губернатор Петербурга поручил городским МФЦ списывать долги участников СВО без обращения в суд.

Андрей Маркелов