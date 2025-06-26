Ижевск занял 4-е место в рейтинге доступности жилья среди крупных городов РФ

Ижевск занял 4-е место в рейтинге доступности жилья на вторичном рынке недвижимости среди 40 городов России с населением от 500 тыс. человек: однокомнатная квартира в столице Удмуртии сейчас обойдется в 51 среднегородскую зарплату, следует из исследования сервиса «Циан.Аналитика». Самые доступные квартиры оказались в Новокузнецке, где однокомнатное жилье на «вторичке» оценивается в 44 зарплаты. Лидером антирейтинга стал город Сочи, в котором для приобретения такой «однушки» потребуется 178 зарплат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эксперт сервиса Елена Бобровская отмечает, что доступность жилья за последний год повысилась: зарплаты выросли больше, чем цены на однокомнатные квартиры — «на 14 и 6% соответственно в среднем по городам. «Реальная доступность жилья для большинства покупателей определяется не только уровнем цен и доходами, но и размером ипотечной ставки, а по этому критерию ситуация сейчас хуже, чем в предыдущие годы»,— добавила эксперт.

Год назад на покупку однокомнатной квартиры в Ижевске требовалось 53 зарплаты, пять лет назад — 56. По информации Удмуртстата, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций города составляла около 86 тыс. руб. в первом квартале 2025 года, что на 8% больше, чем годом ранее. Средняя стоимость малогабаритной квартиры площадью до 32 кв. м на вторичном рынке недвижимости в Ижевске составила 2,8 млн руб. в июне 2025 года.