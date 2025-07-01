Третья ракетка мира проиграла 116-й в первом круге Wimbledon

Американка Джессика Пегула, занимающая третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), покинула одиночный турнир Wimbledon — третьего в сезоне турнира Большого шлема, проходящего на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, проиграв 116-й ракетке мира итальянке Элизабетте Коччаретто.

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Фото: Andrew Couldridge / Reuters Джессика Пегула

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Матч продолжался всего 59 минут и завершился с крупным счетом — 6:2, 6:3. Коччаретто в следующем круге сыграет с победительницей матча между американкой Кэти Волынец и немкой Татьяной Марией. Поражение от итальянки скажется на положении Пегулы в мировой классификации только в том случае, если турнир выиграет кто-то из тройки ее ближайших преследовательниц (Ига Швёнтек, Чжэн Циньвэнь, Мирра Андреева).

Это второе за месяц поражение Пегулы от теннисистки, находящейся за пределами первой сотни рейтинга WTA. На прошлом мейджоре, завершившемся меньше месяца назад Roland Garros, Пегула в четвертом круге уступила француженке Лоис Буассон, занимавшей тогда 361-ю строчку рейтинга WTA.

Общий призовой фонд Wimbledon составляет 53 млн фунтов стерлингов. Финал в женском одиночном разряде состоится 12 июля. Действующая чемпионка соревнования — чешка Барбора Крейчикова.

Роман Левищев