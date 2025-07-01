Музей Сталина в грузинском Гори отреставрируют за счет средств самого музея

Государственный музей И.В. Сталина в городе Гори будет отреставрирован за счет средств самого учреждения — второго по по посещаемости и доходам в стране после Национального музея в Тбилиси. Об этом местному агентству BM.ge заявили в Национальном агентстве по сохранению культурного наследия при Минкульте Грузии.

В частности, планируется реставрация мемориального дома, где родился и вырос Иосиф Джугашвили, а также павильона, построенного еще при его жизни. Решение о реставрации за счет доходов самого музея принято после того, как два тендера, объявленных Минкультуры, завершились безрезультатно. Претенденты не смогли подтвердить свою квалификацию и опыт работы с памятниками культуры.

Национальное агентстве по сохранению культурного наследия уже выдало музею лицензию на реставрацию. Приблизительная стоимость реставрационных работ составит 109 430 Лари ($40 230)

В музейный комплекс Сталина в Гори входит мемориальный дом, здание с более 60 000 экспонатами и личный вагон, в котором руководитель СССР побывал в Ялте и Потсдаме. Частью музейного комплекса был памятник Сталину на центральной площади Гори, недалеко от его дома. После «пятидневной войны» 2008 года, когда рядом с памятником упала ракета, памятник перенесли в экспозиционное здание музея. При этом шестиметровый постамент был снесен. С начала 2025 года в музее Сталина побывали 50 000 посетителей, большинство из них — граждане России и Китая.

Георгий Двали, Тбилиси