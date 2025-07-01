Суд ждет жительницу Кузбасса, оскорбившую участников «Бессмертного полка»

В Кемерове пройдет суд над 42-летней местной жительницей, оскорбившей в соцсети участников «Бессмертного полка». По статье УК о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) ей грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в прокуратуре Кузбасса.

Основанием для возбуждения дела послужил комментарий, который кемеровчанка оставила 9 мая 2024 года в соцсети под новостью «В Кузбассе более 100 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк». Комментарий, по данным следствия, оскорблял память защитников Отечества и унижал честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны.

Вину подследственная не признала, однако не отрицала, что именно она оставила комментарий. Ранее она привлекалась к административной ответственности по статье КоАП РФ о дискредитацию армии и была оштрафована на 30 тыс. руб.

Илья Николаев