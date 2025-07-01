Россиянин погиб при падении параплана в Таджикистане
В горах Таджикистана погиб гражданин России. Его параплан вышел из строя и упал. Погибший — военнослужащий 201-й российской военной базы, дислоцированной в стране. Об этом сообщили ТАСС в местном комитете по ЧС и гражданской обороне (КЧС).
Фото: КЧС
ЧП случилось 23 июня в селе Аракчин общины Чорбог Варзобского района, прилегающем к таджикской столице. По данным комитета, Вадим Цыганов пропал без вести во время отдыха. В КЧС узнали о случившемся 26 июня, после чего спасатели начали поиски. Тело было найдено 27 июня и передано его семье.
Согласно пресс-релизу КЧС, россиянин прибыл в страну с туристической целью. После выхода из строя параплана он упал в труднопроходимую зону, где погиб на опасном горном участке.