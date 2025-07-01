Суд оставил в силе арест бизнес-партнера бывшего депутата горсовета Уфы

Верховный суд Башкирии изменил постановление Советского райсуда Уфы, ранее арестовавшего бывшего заместителя начальника управления земельных ресурсов мэрии Уфы, юриста Рустама Нурисламова до 19 августа. Срок содержания под стражей сокращен на один день, то есть до 18 августа, сообщили «Ъ-Уфа» в объединенной пресс-службе судов республики. Экс-чиновнику инкриминируют совершение коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 4 ст. 204 УК РФ). Подробности уголовного дела неизвестны.

Рустам Нурисламов, по данным собеседников «Ъ-Уфа», был бизнес-партнером известного в Уфе юриста и экс-депутата горсовета Вадима Рамазанова. Господин Рамазанов в 2023 был признан виновным по коррупционному делу, получившему в СМИ название «прокурорского», и приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Позже наказание снизили до трех лет.

Венера Хисамова