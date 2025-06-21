В Уфе задержали бизнес-партнера бывшего депутата горсовета

Как стало известно «Ъ-Уфа», у управления СКР по Башкирии возник интерес к бывшему заместителю начальника управления земельных ресурсов мэрии Уфы, юристу Рустаму Нурисламову. Официальных комментариев по этому поводу нет.

Господин Нурасламов, по данным собеседников «Ъ-Уфа», был бизнес-партнером известного в Уфе юриста Вадима Рамазанова.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Вадим Рамазанов в мае 2023 года был признан Бабушкинским райсудом Москвы виновным по коррупционному делу, получившему в СМИ название «прокурорского». Подсудимому было назначено пять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мосгорсуд снизил срок до трех лет. Вадим Рамазанов отбывал наказание в ИК №3 в Уфе.

Олег Вахитов