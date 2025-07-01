Минтруд: треть инвалидов трудоспособного возраста на Кубани обеспечены работой

Почти треть из 165 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, проживающих на Кубани, имеют возможность работать по найму, еще 18,5 тыс. имеют свой бизнес либо являются самозанятыми. Об этом сообщил начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Николай Зародов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Эти данные он озвучил в ходе открытого круглого стола, который во вторник прошел в редакции «Ъ-Кубань».

На сегодняшний день на Кубани проживает порядка 404 тыс. инвалидов — это один из самых больших показателей в РФ, отметил представитель минтруда. Далеко не все они — коренные жители, многие являются переселенцами из других регионов. Из них 165 тыс. находятся в трудоспособном возраста, и около 28% работают. «Кроме этого, по данным налоговой, порядка 16 тыс. имеют статус самозанятых и около 6 тыс. — индивидуальных предпринимателей»,— уточнил Николай Зародов.

Он также разъяснил, что в этом году в РФ начала действовать мера господдержки, предусматривающая возмещение затрат работодателям, которые создают специальные рабочие места для инвалидов, имеющих серьезные ограничения к трудовой деятельности.

«Если работодатель оборудует рабочее место специальным оборудованием, государство через фонд соцстраха возмещает ему эти затраты в пределах до 200 тыс. руб. (средняя стоимость оборудования специализированного рабочего места, для незрячих инвалидов составляет порядка 400 тыс. руб.). Если же работодатель принимает на вакантные рабочие места инвалидов и представителей некоторых других категорий, в том числе участников СВО, ему в течение трех месяцев возмещаются затраты на выплату минимальной оплаты труда и начисления на фонд оплаты труда, но в пределах 80–90 тыс. руб. за весь период»,— отметил он.

Что касается зоны ответственности на региональном уровне (обеспечения квот рабочих мест для инвалидов), то пятью тысячами работодателей на Кубани сегодня создано порядка 16 тыс. рабочих мест для инвалидов. На них работает около 15,5 тыс. инвалидов.

«В этом году для организаций, которые не могут выполнить квоты, не могут найти инвалидов на рынке труда, появилась возможность заключить договор с теми работодателями, которые готовы создать такие рабочие места, 268 таких соглашений уже заключены, порядка 600 инвалидов трудоустроены таким образом»,— рассказал Николай Зародов.

Региональные власти сегодня принимают меры для того, чтобы помочь инвалидам в поиске работы, отметил он. В частности, есть возможность электронным способом обратиться за помощью в трудоустройстве, мобильные центры занятости выезжают на дом к гражданам с ограниченными возможностями здоровья и помогают им установить контакт с потенциальным работодателем. Теоретически возможности обеспечить работой больше инвалидов есть, но результаты проведенного министерством анкетирования инвалидов трудоспособного возраста показало, что только 17% из них рассматривают вопрос трудоустройства, остальные же занимаются здоровьем, рассказал представитель минтруда.

Михаил Волкодав