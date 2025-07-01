МВД за последние 5 лет аннулировало 96 тыс. водительских прав из-за медпоказаний

МВД за последние пять лет аннулировало 96 тыс. водительских прав по причине медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. Об этом сообщил начальник договорно-правового департамента МВД Александр Авдейко. Его слова приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В июне Госдума приняла во втором и третьем чтениях правительственный проект, согласно которому ГИБДД может аннулировать уже выданные водительские права. Согласно документу, права могут аннулировать при обнаружении противопоказаний к вождению (например, при ухудшении зрения) во время медосмотра или диспансеризации.

Новые полномочия МВД связаны с медкомиссией, которую водители обязаны проходить раз в десять лет при замене удостоверений. Как поясняло ведомство, за это время автомобилист может получить заболевание, с которым нельзя больше садиться за руль (их перечень утвержден распоряжением правительства РФ №892).

Подробнее — в материале «Ъ» «ГИБДД позаботится о здоровье водителей».

Полина Мотызлевская