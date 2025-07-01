Вузы Татарстана выделили 23,1 тысячи бюджетных мест на 2025 год

В Татарстане 45 вузов и их филиалов выделили более 23,1 тыс. бюджетных мест для приема на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2025/26 учебном году. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

Объем бюджетных мест вырос на 4,9% по сравнению с прошлым годом. Тогда было выделено 22 тыс. мест.

Около 60% мест традиционно приходится на три крупнейших вуза — КФУ, КНИТУ и КНИТУ-КАИ. Наибольшее количество бюджетных мест выделено на инженерно-технические направления и педагогику.

Кроме того, в этом году проводятся отдельные конкурсы на бюджетные места, целевое обучение, особую квоту и отдельную квоту для героев России, участников СВО и их детей, награжденных орденом мужества.

В марте 2025 года Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием абитуриентов в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Анар Зейналов