В Запорожской области три пенсионера пострадали при атаке ВСУ

ВСУ атаковали автомобиль в Пологовском муниципальном округе Запорожской области. В результате пострадали три пенсионера — мужчина и две женщины, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Евгения Балицкого Фото: телеграм-канал Евгения Балицкого

Пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями разной степени тяжести и контузией, уточнил господин Балицкий в Telegram.

В предыдущий раз губернатор сообщал об атаке ВСУ 25 июня: тогда получил повреждения частный дом в Куйбышевском округе,. 27 июня беспилотник атаковал группу сотрудников Запорожской АЭС, обошлось без пострадавших.