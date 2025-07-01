В Запорожской области три пенсионера пострадали при атаке ВСУ
ВСУ атаковали автомобиль в Пологовском муниципальном округе Запорожской области. В результате пострадали три пенсионера — мужчина и две женщины, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Фото: телеграм-канал Евгения Балицкого
Пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями разной степени тяжести и контузией, уточнил господин Балицкий в Telegram.
В предыдущий раз губернатор сообщал об атаке ВСУ 25 июня: тогда получил повреждения частный дом в Куйбышевском округе,. 27 июня беспилотник атаковал группу сотрудников Запорожской АЭС, обошлось без пострадавших.