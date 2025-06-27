Беспилотник атаковал группу сотрудников Запорожской АЭС

Украинский беспилотник атаковал сотрудников Запорожской АЭС, проводивших работы на гидротехнических сооружениях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АЭС в Telegram-канале.

Представители ЗАЭС заявили, что в результате удара был поврежден служебный автомобиль, находившийся на месте проведения работ. До энергоблоков станции оттуда — 350–400 м. Сотрудники станции не пострадали.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявил ТАСС, что об инциденте будут оповещены эксперты Международного агентства по атомной энергии.