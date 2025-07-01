В Брянской области умер раненый при атаке БПЛА мужчина

В Брянской области скончался мужчина, пострадавший при атаке БПЛА 27 июня. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Господин Богомаз написал, что травмы мужчины были очень тяжелыми, врачам не удалось его спасти. Он пообещал оказать семье погибшего поддержку и материальную помощь.

При атаке ВСУ 27 июня в регионе были ранены четверо местных жителей. Также из-за воздушного налета повреждения получили более десяти домов и легковой автомобиль.