Минпромторг заявил об угрозе падения автомобильного рынка в России на 40%

Минпромторг разрабатывает новые варианты поддержки автопрома, чтобы предотвратить падение рынка на 40% к концу 2025 года. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов на заседании комитета Совета федерации по экономической политике. Он отметил, что в прошлом году автопром был «в неплохом плюсе», но сейчас негативную динамику отрасли сформировали ключевая ставка ЦБ и условия автокредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Алиханов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Антон Алиханов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«И мы видим серьезное падение, минус 28%, но предпринимаем меры... которые нам позволят избежать планируемого... 40%-го падения», — сказал господин Алиханов (цитата по «Интерфакс»).

21 мая Совет федерации на пленарном заседании одобрил требования к уровню локализации такси. Согласно новому закону, авто могут внести в реестр, только если набрано достаточное количество баллов локализации. Их начисляют за производство автомобиля на российском предприятии с использованием отечественного сырья.

В марте этого года Минпромторг сообщил о снижении продаж новых легковых автомобилей в России на 24,9%, до 85,3 тыс. моделей. По данным ведомства, на которые ссылается «Интерфакс», эти показатели – самые низкие с мая 2023 года.