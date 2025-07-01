Российские силы ПВО за сутки сбили три ракеты Storm Shadow
За прошедшие сутки средства ПВО уничтожили над территорией России 174 беспилотника. Также были сбиты три ракеты британского производства Storm Shadow, пять авибомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сводку Минобороны.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, вооруженные силы РФ ударили по системе управления ВСУ, цехам производства, местам хранения и пункту управления ударными БПЛА. Также целями были склады боеприпасов и пункты временной дислокации формирований ВСУ в 148 районах.
Вчера ВСУ атаковали центр Донецка ракетами Storm Shadow. В результате погибла местная жительница. «Известия» писали, что одна из ракет попала по многоэтажке.