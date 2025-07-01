В Подмосковье 13 автомобилей сгорели на парковке

В подмосковном селе Акулово произошел пожар на автостоянке. В результате сгорели 13 машин, сообщила областная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Московская областная прокуратура Фото: Московская областная прокуратура

По предварительным данным, очаг возгорания находился в первом ряду парковки. Одинцовская городская прокуратура взяла под контроль выяснение причин происшествия.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» пишет, что пожар произошел в местном таксопарке, сгорели машины такси. По данным МЧС, площадь возгорания составила 104 кв. м.