Акции Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) подорожали в ходе торговой сессии 30 июня до $747,90. Это новый рекорд в истории компании Марка Цукерберга. А ее рыночная капитализация на пике стоимости достигла $1,86 трлн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters

Котировки Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) растут в последние недели на фоне сообщений о том, что Марк Цукерберг активно набирает команду из 50 специалистов для разработки «искусственного сверхразума». Так, в июне компания заявила, что наймет генерального директора Scale AI Александра Ванга в рамках инвестиционного соглашения с разработчиком ИИ на $14,3 млрд. Компания также наняла Ната Фридмана и его делового партнера Дэниела Гросса, руководителя Safe Superintelligence — стартапа в области искусственного интеллекта, стоимость которого оценивается в $32 млрд. Все эти специалисты будут работать в новом подразделении Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) — Superintelligence Labs.

Кирилл Сарханянц