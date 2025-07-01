В Ижевске отменили все массовые мероприятия после атаки беспилотников ВСУ

В столице Удмуртии отменили массовые мероприятия 1-2 июля после атаки беспилотников ВСУ на местное предприятие. Как сообщили в горадминистрации, 1 июля не состоятся посвященные Дню ветерана боевых действий автопробег, концерт в Летнему саду имени Максима Горького и световая инсталляция на светомузыкальном фонтане, 2 июля — митинг-концерт по случаю пятилетия присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Напомним, утром 1 июля вражеские БПЛА ударили по одному из ижевских предприятий. На место выехали оперативные службы. «Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима»,— написал глава региона Александр Бречалов. В республике объявили режим опасности БПЛА: силы и средства находятся в состоянии повышенной готовности. В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

После этого господин Бречалов заявил о погибших и тяжелораненых, но не назвал их число. «Им оказывается вся необходимая помощь в больницах Ижевска. С пострадавшими работают психологи»,— сказал глава региона. Государственный зоопарк Удмуртии был закрыт 1 июля для посетителей. Теплоходные рейсы по маршруту пристань—Воложка отменены, часть троллейбусов перенаправлены.