Обвиняемого в получении взяток главу УралГУФК отправили в СИЗО

В Челябинске Советский районный суд избрал меру пресечения исполняющему обязанности ректора Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) Евгению Черепову, обвиняемому в получении взяток от студентов. Его заключили под стражу до 30 августа 2025 года, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

О возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Черепова стало известно 1 июля. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», следствие полагает, что преступления совершены в период, когда он работал заведующим кафедрой «Физического воспитания и здоровья» института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета. По версии следствия, Евгений Черепов получил от двух студентов взятку на общую сумму 220 тыс. руб. за выставление положительных оценок для прохождения промежуточной аттестации, несмотря на пропуск учащимися лекций и практических занятий.

На местах жительства и работы Евгения Черепова прошли обыски.

Ольга Воробьева