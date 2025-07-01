Пляжи Сочи временно закрыли из-за угрозы смерчей

Купание в Сочи временно ограничено из-за шторма. На пляжах подняли красные флаги, в некоторых районах высота волны достигает двух метров, сообщила пресс-служба администрации города. На участке Магри—Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Все службы по поручению главы Сочи Андрея Прошунина переведены в режим повышенной готовности. Отдыхающим рекомендовано воздержаться от отдыха у воды. Власти уточнили, что в течение дня погода на побережье может улучшиться. Ограничения будут снимать в зависимости от обстановки на конкретном участке береговой полосы.

На прошлой неделе несколько смерчей образовалось над морем в Сочи во время залповых ливней. Из-за непогоды были подтоплены несколько участков дорог, река Херота поднялась до критических отметок. Пляжи также закрывали для купания. В выходные в Краснодарском крае действовало штормовое предупреждение, ожидалось усиление ветра до 25 м/с.