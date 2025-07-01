МКБ не выплатит дивиденды за 2024 год

Акционеры Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) одобрили невыплату дивидендов по итогам 2024 года. Решение принято акционерами на годовом собрании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Прибыль компании по итогам 2024 года в 27,13 млрд руб. решили оставить в распоряжении банка. «За» отказ от выплаты дивидендов проголосовали почти 93% участников собрания, 7% воздержались.

Аналогичные решения акционеры банка принимали по итогам предыдущих лет. За последнее время МКБ выплачивал дивиденды только один раз — в 2019 году. Общая сумма выплат составила около 3 млрд руб.

Московский кредитный банк снизил объем чистой прибыли по итогам 2024 года. Показатель год к году сократился на 65%, до 20,9 млрд руб.