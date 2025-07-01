Новосибирская ТК «Нафтатранс плюс» допустила дефолт по облигациям

ООО «Топливная компания "Нафтатранс плюс"» допустило дефолт по облигациям серии БО-06. Эмитент не смог выплатить доход за 6-ой купонный период в размере 6,17 млн руб. В результате у владельцев ценных бумаг возникло право требовать от компании досрочного погашения облигаций.

Неисполнение обязательств перед инвесторами в компании объяснили «отсутствием достаточного количества денежных средств».

Ранее ТК «Нафтатранс плюс» допустила технические дефолты при выплате купонов по облигациям серий БО-05 на 5,75 млн руб., БО-04 на 1,6 млн руб. и БО-03 на 3,7 млн руб. В последнем случае эмитент также не смог погасить часть номинальной стоимости бумаг в размере 41,7 млн руб.

Гендиректор ТК «Нафтатранс плюс» Игорь Головня связывает возникшие у организации финансовые сложности с длительным периодом высоких ставок, невозможностью рефинансировать часть кредитного портфеля и падением спроса на рынке нефтетрейдинга. По его словам, компания в течение трех месяцев опубликует антикризисный план, включающий условия и сроки выплат по всем займам.

По данным инвестиционной компании «Юнисервис капитал», которая была организатором размещения облигационных выпусков ТК «Нафтатранс плюс», сейчас в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 1,23 млрд руб. Последний по времени облигационный заем серии БО-07 на 250 млн руб. компания привлекла в марте этого года.

ООО «ТК "Нафтатранс плюс"» специализируется на продаже и доставке нефтепродуктов (дизельное топливо, бензин, керосин, нефть и др.). Компания зарегистрирована в Новосибирске в 2007 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», ее единственный собственник — Игорь Головня. В 2024 году выручка организации составила 10,1 млрд руб. (-10%), чистая прибыль — 87,7 млн руб. (-51%).

Михаил Кичанов