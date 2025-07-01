Власти Удмуртии опубликовали порядок действий при обнаружении БПЛА

Власти Удмуртии опубликовали список действий, которые необходимо предпринять при обнаружении беспилотников в небе. Рекомендации выложили в сеть при объявлении режима опасности БПЛА утром 1 июля. В этот день дроны ВСУ ударили по одному из ижевских предприятий. Есть погибшие и тяжелораненые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Тем, кто находится на улице, следует спрятаться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Из транспорта нужно выйти и отправиться в укрытие, которое находится поблизости. Если такой возможности нет, то рекомендуется отойти от окон, пригнуться и закрыть голову руками.

Находящимся в здании советуют спуститься как можно ниже — в подвал или на паркинг. Лифтом пользоваться не следует. Тем, кто находится дома, рекомендуют спрятаться в местах без окон и сесть на пол. При обнаружении БПЛА не нужно его сбивать и подбирать обломки, следует звонить в экстренные службы.

Напомним, утром 1 июля вражеские БПЛА ударили по одному из ижевских предприятий. На место выехали оперативные службы. «Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима»,— написал глава региона Александр Бречалов. В республике объявили режим опасности БПЛА: силы и средства находятся в состоянии повышенной готовности. В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

После этого господин Бречалов заявил о погибших и тяжелораненых, но не назвал их количество. «Им оказывается вся необходимая помощь в больницах Ижевска. С пострадавшими работают психологи»,— сказал глава региона. Государственный зоопарк Удмуртии был закрыт 1 июля для посетителей. Теплоходные рейсы по маршруту пристань—Воложка отменены, часть троллейбусов перенаправлены. В городе отменены все массовые мероприятия 1-2 июля.