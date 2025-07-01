Москалькова призвала мировое сообщество отреагировать на доклад ООН о пытках со стороны ВСУ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество «со всей серьезностью» отнестись к докладу управления верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации на Украине. Доклад был представлен накануне, в нем ООН подтверждает факты пыток ВСУ над российскими военнослужащими и казни военнопленных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Тот факт, что УВКПЧ ООН – международный институт, не отличающийся симпатией к России и объективной позицией в отношении оценки природы и движущих силах конфликта на Украине, вынужден был признать и опубликовать вопиющие факты нарушений прав человека, свидетельствует о поистине трагической ситуации, сложившейся на территориях, контролируемых украинским режимом, которую уже невозможно замалчивать»,— написала госпожа Москалькова в Telegram-канале.

В докладе ООН, в частности, сообщалось, что военнослужащие ВСУ с 2022 года казнили как минимум 26 небоеспособных мужчин, включая пленных. Кроме того, 59 из 95 опрошенных управлением военнопленных рассказали о пытках. Среди описанных методов ВСУ приводятся сексуальное насилие, пытки электрошокером, натравливание собак, имитация казни, угрозы смертью, чрезмерные физические нагрузки и «избиения палками и пластиковыми трубками».

Полина Мотызлевская