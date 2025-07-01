Глава Удмуртии после атаки беспилотников ВСУ: есть погибшие и тяжелораненые

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о погибших и тяжелораненых после атаки беспилотника на ижевское предприятие. Он записал видео в Telegram. «Есть погибшие и тяжелораненые. Им оказывается вся необходимая помощь в больницах Ижевска. С пострадавшими работают психологи»,— сказал господин Бречалов.

Напомним, сегодня утром вражеский БПЛА ударил по одному из ижевских предприятий. На место выехали оперативные службы. «Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима»,— написал глава региона Александр Бречалов. В республике объявили режим опасности БПЛА: силы и средства находятся в состоянии повышенной готовности. В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Александр Бречалов заявил о пострадавших, но их количество не назвал. Потерпевшим оказывается необходимая медицинская помощь. Сотрудники предприятия эвакуированы. «Оперативные службы работают <...> Пожарные устраняют очаги возгорания»,— сказал господин Бречалов. Государственный зоопарк Удмуртии был закрыт 1 июля для посетителей. Теплоходные рейсы по маршруту пристань—Воложка отменены, часть троллейбусов перенаправлены.