Чистая прибыль ВТБ по МСФО увеличилась в мае на 127%

По итогам января–мая группа ВТБ (MOEX: VTBR) получила 233,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Это на 0,1% больше год к году. В мае прибыль составила 68,1 млрд руб., что на 127% выше, чем за тот же период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из финансовой отчетности компании следует, что возврат на капитал за пять месяцев составил 20,3%. По состоянию на 31 мая объем совокупного кредитного портфеля достиг 23,8 трлн руб. (+0,4% с начала года).

Кредиты юрлицам составили 16,3 трлн руб. (+2,3% за пять месяцев). Кредиты физлицам сократились на 3,6% с начала года. Портфель розничных кредитов составил 7,5 трлн руб. Доля розницы в совокупном кредитном портфеле снизилась с начала года на 1 п. п. и составила 32%. Объем средств клиентов — физлиц увеличился на 4% с начала года, до 13,5 трлн руб. Средства клиентов — юрлиц сократились на 8,9% за пять месяцев, составив 12,7 трлн рублей.

Суммарный объем средств клиентов по состоянию на конец мая составил 26,2 трлн руб. (–2,7% с начала года). Возврат на капитал составил 28,3% в мае (+13,4 п. п.) и 20,3% по итогам пяти месяцев (–4,4 п. п). Расходы на создание резервов составили 22,9 млрд руб. в мае (+36,3%) и 100,2 млрд руб. за январь–май (+91,2%). «Мы рассчитываем существенно повысить прогноз по чистой процентной марже и чистой прибыли при публикации полугодовых финансовых результатов»,— отметил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

По данным ЦБ, российские банки в мае 2025 года получили чистую прибыль в размере 296 млрд руб., что на 13% выше апрельского результата в 261 млрд руб. С начала года российские банки заработали 1,3 трлн руб., то есть на 10% ниже показателя за аналогичный период 2024 года.