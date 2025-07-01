Минобрнауки сформировало перечень показателей оценки состояния образования

Минобрнауки сформировало перечень из 969 основных показателей оценки российской системы образования, сообщили в пресс-службе ведомства. Они представляют собой единую модель данных, которая будет использоваться регионами и образовательными организациями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«И именно эта система данных станет ориентиром для мониторинга, оценки и принятия управленческих решений»,— приводит пресс-служба слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В ведомстве пояснили, что показатели были выделены по итогам анализа около 50 тыс. подобных критериев оценки образовательной системы. Все 969 показателей разделены на группы: педагогические кадры, заработная плата, материально-техническое обеспечение, контингент обучающихся, внеучебная деятельность, ГИА и ВПР, качество образования, дополнительные занятия, общественная деятельность, отдых и оздоровление, социологические показатели и др.

Полина Мотызлевская