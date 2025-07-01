Боец Ислам Махачев потерял лидерство в рейтинге UFC

На сайте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) представлен обновленный рейтинг спортсменов. Россиянин Ислам Махачев опустился на второе место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий (P4P).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Рейтинг возглавил испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия. До обновления списка он располагался на третьей строчке. 29 июня Топурия завоевал титул UFC в легком весе, нокаутировав в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру. Третье место в рейтинге P4P занимает американский боец грузинского происхождения Мераб Двалишвили.

В мае стало известно, что Ислам Махачев оставил вакантным титул чемпиона UFC в легком весе из-за перехода в полусредний вес. За звание чемпиона UFC в полусреднем весе россиянин сразится с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Бой может пройти осенью в Абу-Даби.

Таисия Орлова