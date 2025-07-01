Пять муниципалитетов Чувашии получили гранты на общую сумму 50 млн рублей
Глава Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение о присуждении грантов муниципальным и городским округам республики по итогам 2024 года на общую сумму 50 млн руб.
Пять муниципалитетов Чувашии получили гранты на общую сумму 50 млн рублей
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Наибольший грант получили Чебоксары — 14 млн руб. Канашский округ получил 12 млн руб., Новочебоксарск — 10 млн руб. Чебоксарскому округу выделили 8 млн руб., Цивильскому округу — 6 млн руб.
Муниципалитеты смогут направить полученные средства на привлечение инвестиций в основной капитал и развитие экономического потенциала своих территорий.
Ранее сообщалось, что в Чувашии три округа получат гранты за содействие продвижению местной продукции. Так, Ибресинский округ получит 12 млн руб., Красноармейский — 10,5 млн руб., а Яльчикский — 7,5 млн руб.