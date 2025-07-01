Глава Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение о присуждении грантов муниципальным и городским округам республики по итогам 2024 года на общую сумму 50 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пять муниципалитетов Чувашии получили гранты на общую сумму 50 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Пять муниципалитетов Чувашии получили гранты на общую сумму 50 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольший грант получили Чебоксары — 14 млн руб. Канашский округ получил 12 млн руб., Новочебоксарск — 10 млн руб. Чебоксарскому округу выделили 8 млн руб., Цивильскому округу — 6 млн руб.

Муниципалитеты смогут направить полученные средства на привлечение инвестиций в основной капитал и развитие экономического потенциала своих территорий.

Ранее сообщалось, что в Чувашии три округа получат гранты за содействие продвижению местной продукции. Так, Ибресинский округ получит 12 млн руб., Красноармейский — 10,5 млн руб., а Яльчикский — 7,5 млн руб.

Анар Зейналов