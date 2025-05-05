В Чувашской Республике три округа получат гранты на несколько млн руб. за содействие продвижению местной продукции. Об этом сообщает пресс-служба региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии три округа получат гранты за содействие продвижению местной продукции

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии три округа получат гранты за содействие продвижению местной продукции

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Соответствующее распоряжение о выделении грантов подписал глава республики Олег Николаев.

Согласно документу, Ибресинский округ получит 12 млн руб., Красноармейский — 10,5 млн руб., а Яльчикский — 7,5 млн руб. Решение принято конкурсной комиссией, которая оценивала вклад округов в развитие агропромышленного комплекса.

Критериями оценки для выделения грантов стали: доля продукции местных производителей в торговых сетях, динамика роста продаж, количество организованных ярмарок и число фирменных магазинов региональных брендов.

Артём Дергунов