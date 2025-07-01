В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли четыре самолета, выполнявших рейсы в Казань, и один самолет, летевший в Нижнекамск.

Утром 1 июля в Татарстане в 4:49 мск был объявлен режим беспилотной опасности. Аэропорт Казани временно закрыли в 6:24, следом в 7:08 был закрыт аэропорт Нижнекамска. С 6:30 в казанской воздушной гавани действовал план «Ковер». Из-за ограничений в аэропорту Казани наблюдались массовые задержки рейсов — некоторые самолеты опаздывали на несколько часов, шесть утренних рейсов на вылет одновременно перенесли на 12:30.

В 10:19 мск режим беспилотной опасности был снят. Он действовал почти шесть часов.

Анар Зейналов