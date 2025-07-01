Industrial Avenir стал лучшим комплексом апартаментов комфорт-класса Санкт-Петербурга и Ленобласти

Премия URBAN — одна из самых престижных в России в сфере недвижимости, с номинациями, отражающими лучшие решения в многочисленных категориях. В определенной степени ее можно сравнить с премией «Оскар», где почти два с половиной десятка основных номинаций. URBAN также определяет десятки лучших в своем классе, сфере приложения и регионе: от лучших проектов жилых домов и лучших управляющих компаний до передовых IT-решений и выдающихся персон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Апарт-отель Industrial Avenir Фото: пресс-служба ГК «ПСК» Фото: пресс-служба ГК «ПСК» Следующая фотография 1 / 2 Апарт-отель Industrial Avenir Фото: пресс-служба ГК «ПСК» Фото: пресс-служба ГК «ПСК»

Проекты из Петербурга, в частности апарт-отели, традиционно наполняют перечень номинантов и получают множество наград. Здесь, на наиболее развитом рынке апартаментов в России, самая высокая конкуренция и самые интересные примеры в стране.

Лучшим по версии URBAN в 2025 году признан Industrial Avenir — апарт-отель, строящийся ГК «ПСК» на проспекте Стачек, рядом с двумя станциями метро («Кировский завод» и готовящейся к открытию «Путиловской»). Это один из самых ярких архитектурных проектов в локации в стиле неоклассицизма. Здесь предусмотрены апартаменты, офисы, коворкинг, зона отдыха для жителей, паркинг, коммерческие помещения и выставочное пространство в лобби. Площадь апартаментов от 19 до 63 кв. м, от студий до двухкомнатных, включая варианты с террасами.

В сети Avenir уже четыре действующих апарт-отеля, управляемых PSK Invest — структурой в составе ГК «ПСК», специально созданной для гостиничного управления и реализации программ доходности. Собственники апартаментов в сети Avenir уже несколько лет получают доход от этой недвижимости. Потенциальные инвесторы могут оценить отдачу от вложений по открытым отчетам управляющей компании, публикуемым по итогам полугодия и за год.

Премия URBAN фиксирует, что Industrial Avenir — это лучшая совокупность решений в своем классе. В свою очередь, фактическое признание инвестиционной привлекательности Industrial Avenir состоялось еще раньше. С момента начала продаж в сентябре 2024 года строящийся апарт-отель входит в топ самых продаваемых в категории апартаментов в Петербурге по открытым данным сервиса «Пульс продаж новостроек».

Форматы, планировки, цены и способы покупки недвижимости для инвестиций в лучшем проекте апартаментов комфорт-класса представлены на сайте.

Industrial Avenir — застройщик ООО «СЗ Синергия Девелопмент», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ООО «СЗ СИНЕРГИЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ»