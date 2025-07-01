Акционеры УПЗ решили не выплачивать дивиденды за 2024 год

Уральский приборостроительный завод не будет выплачивать дивиденды за 2024 год. Соответствующее решение опубликовано в центре раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

Чистую прибыль в размере 152,3 млн руб. было решено не распределять, за это проголосовали 99,9% акционеров. На собрании избрали членов совета директоров общества, информация о них не раскрывается.

Напомним, по итогам 2024 года Уральский приборостроительный завод на треть сократил прибыль (228,6 млн руб. в 2023 году). Выручка предприятия по итогам года составила 5,5 млрд руб., в 2023 году она была равна 5,3 млрд руб. Объем заемных средств на конце 2024 года указан в размере 1,33 млрд руб., что больше объемов на конце 2023 года более чем в 1,5 раза (495 млн руб.) По итогам 2023 года предприятие тоже приняло решение не выплачивать дивиденды.

Анна Капустина