Уральский приборостроительный завод на треть сократил прибыль в 2024 году

Чистая прибыль Уральского приборостроительного завода (АО «УПЗ») в 2024 году составила 152,3 млн руб., следует из данных, опубликованных в центре раскрытия корпоративной информации. Это на 33% меньше, чем в 2023 году (228,6 млн руб.).

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Выручка предприятия составила 5,5 млрд руб., в 2023 году этот показатель был равен 5,3 млрд руб. Объем заемных средств на конце 2024 года составил 1,33 млрд руб., что больше объемов на конце 2023 года более чем в 1,5 раза (495 млн руб.)

Вчера, 22 мая, по данным компании, состоялось заседание совета директоров, на котором был рассмотрен вопрос об объеме выплаты дивидендов по акциям за 2024 год. Решение будет опубликовано позднее.

АО «УПЗ» входит в КРЭТ Госкорпорации «Ростех». Завод занимается изготовлением медицинского оборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), авиационной техники, в частности, гироскопических приборов и приборов для навигации. По итогам 2022 и 2023 годов предприятие не выплачивало дивиденды по акциям.

Анна Капустина