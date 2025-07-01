Из тарифов ЖКХ исключено более 21 млрд рублей по предписанию ФАС

После исполнения предписаний ФАС из тарифов ЖКХ уже исключено 21,6 млрд руб. необоснованных расходов. Предписания выдавались в 2023–2024 годах. Об этом говорится в пресс-релизе Федеральной антимонопольной службы.

Самое большое сокращение тарифов на теплоснабжение зафиксировано в Ленинградской области (до 15,7% по сравнению с 2024 годом). В Еврейской автономной области тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами снизился на 32,3% по сравнению с прогнозируемым уровнем текущего года.

С начала 2025 года ведомство уже предписало исключить из тарифов 5,1 млрд руб. Проверки обоснованности тарифов проводились в республиках Бурятия и Хакасия, в Красноярском и Пермского краях, а также в Иркутской, Тверской, Томской и Ярославской областях. Всего служба выдала 32 предписания об устранении нарушений в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также обращения с твердыми отходами.

По оценкам Института проблем естественных монополий, базовый индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги в среднем по стране в 2025 году достигнет десятилетнего максимума и составит 13,4%. Это на 3,4 процентного пункта выше, чем в 2024-м. На уровне регионов индексы также растут — в 77 субъектах РФ показатель оказался выше прошлогоднего, в шести — ниже, в двух — на прежнем уровне. Плата за ЖКУ ежегодно индексируется в России 1 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тарифы вышли на рекорд».