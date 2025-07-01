В Донецке из-за обстрелов ВСУ повреждены 11 торговых павильонов

Донецк подвергся обстрелам ВСУ, сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин. В результате повреждения получили 11 торговых павильонов, еще 6 магазинов сгорели.

По данным главы ДНР Дениса Пушилина, речь идет о торговых павильонах рынка «Сокол». На месте возник пожар.

Также повреждены центральный универмаг и отделение банка, выбито 62 окна, написал Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Он также сообщил о гибели женщины при атаке ВСУ на город, еще двое, в том числе подросток, пострадали.