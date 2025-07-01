«Ангарского маньяка» Михаила Попкова ждет суд за убийство 14-летней давности

Иркутская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 61-летнего Михаила Попкова, прозванного «ангарским маньяком». Ему вменили в вину убийство женщины в мае 2011 года, рассказали в надзорном ведомстве.

По информации регионального управления Следственного комитета, в мае 2011 года в ангарском парке за ДК «Современник» обвиняемый встретил ранее незнакомую ему местную жительницу. В ходе непродолжительной беседы между Михаилом Попковым и женщиной произошла ссора. Злоумышленник несколько раз ударил незнакомку имевшимся при нем топором. От полученных травм женщина скончалась на месте. Нападавший облил ее тело горючей жидкостью, поджег и скрылся. Как сообщили в прокуратуре, Михаил Попков написал явку с повинной и признал вину в совершении преступления.

Согласно данным правоохранителей, «ангарский маньяк» убил более 80 женщин в период с 1992 по 2010 год. Он находил их в общественных местах и предлагал подвезти, а затем вывозил в безлюдные места, где расправлялся с жертвами. В 2012 году его арестовали. В 2015 году и 2018 годах Михаила Попкова приговорили к двум пожизненным срокам. В 2021 году он был осужден на девять лет лишения свободы, в 2023-м злоумышленнику дали еще десять лет колонии.

Илья Николаев