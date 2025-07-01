В международном аэропорту Казани наблюдаются массовые задержки рейсов на прилет и вылет, некоторые самолеты опаздывают на несколько часов. Об этом свидетельствуют данные табло аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани задержали более 20 рейсов на прилет и вылет

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В аэропорту Казани задержали более 20 рейсов на прилет и вылет

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Среди задержанных рейсов на прилет — самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Красноярска и других городов. Рейс Аэрофлота из Шереметьево задержан на 5 часов 35 минут, самолет из Красноярска опаздывает на 4 часа. Также зафиксированы задержки международных рейсов из Шарм-эль-Шейха, Анталии и Ашхабада.

На вылет задержаны рейсы в Москву, Стамбул, Батуми, Екатеринбург и другие направления. Большинство утренних рейсов перенесены на послеобеденное время. Рейс в Нарьян-Мар задержан на 6 часов, в Стамбул — на 5 часов 15 минут.

Кроме того, шесть утренних рейсов на вылет одновременно перенесли на 12:30 — в Нарьян-Мар, Усинск, Стамбул, Батуми, Екатеринбург, Горно-Алтайск и Шарм Эль Шейх.

В Татарстане утром 1 июля в 4:49 мск был объявлен режим беспилотной опасности. Аэропорт Казани временно закрыли в 6:24 мск. С 6:30 в воздушной гавани действует план «Ковер». Следом в 7:08 мск был закрыт аэропорт Нижнекамска.

Анар Зейналов