С «Газпрома» могут снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2

Минфин подготовил поправки, принятие которых поможет «Газпрому» (MOEX: GAZP) избежать дополнительной налоговой нагрузки, связанной с задолженностью его швейцарской «дочки» — Nord Stream 2 AG (оператор «Северного потока-2»). Поправки предлагаются к принятому в первом чтении законопроекту, который вносит изменения в ст. 164 и 165 Налогового кодекса, пишет РБК.

Документом дополнят список того, что считается «безнадежным долгом» (нереальные к взысканию долговые обязательства): им может быть признана «задолженность по процентам по долговым обязательствам иностранной организации, которые признаны в составе дохода». Выплата налогов с доходов, выплачиваемых иностранным организациям, не производится налоговым агентом этих организаций, если доходами является прощенный долг по процентам.

При этом нужно выполнить несколько условий:

задолженность прощают на основании соглашения, утверждаемого судом в иностранном государстве в рамках финансового оздоровления иностранной организации;

заимодавец (налоговый агент) и заемщик (иностранная организация) входят в одну международную группу компаний;

в отношении иностранной организации с 2022 года действуют запретительные и ограничительные меры, введенные иностранными государствами или организациями.

30 июня проект поправок был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности, уточнил источник РБК в правительстве.

Реализация проекта «Северный поток-2» началась в 2015 году, но газ по нему так и не был пущен. В сентябре 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы, неповрежденной осталась только одна ветка газопровода.