Опрос: 35% петербуржцев поступают на обучающие курсы, но не проходят их до конца

В Петербурге 35% сотрудников поступили на курсы повышения квалификации, но так и не довели обучение до конца — даже несмотря на то, что каждому пятому его оплачивал работодатель. Такими выводами по итогам совместного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики сервиса коммуникаций «Контур.Толк» и платформы по поиску работы и персонала Зарплата.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Главная причина, по которой обучение прерывается, по словам респондентов — это нехватка времени: на это указали 60% опрошенных. У 20% не получилось совмещать учебу с работой, у 10% — с семейными делами. Еще 20% потеряли интерес к материалу, а для 10% неудобным оказался формат.

При этом половина работодателей (50%) поддерживает стремление коллег получать новые знания, которые могут пригодиться в профессии. Каждый третий из них (30%) выделяет для сотрудников время для обучения в рабочие часы, а 15% даже вкладываются в это финансово. Еще 5% начальников сами выступают наставниками.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что согласно другому исследованию, осознание себя ценным работником дает мотивацию трудиться лучше и эффективнее для 72% петербуржцев.

Андрей Цедрик