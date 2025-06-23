Ощущение себя ценным сотрудником дает 72% петербуржцев мотивацию работать

Ощущение, что работник ценный, даст мотивацию работать лучше и эффективнее 72% петербуржцев. Чаще всего это выражается в достойной зарплате и признании результатов усилий в коллективе или компанией, сообщили в пресс-службе hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Аналитики сервиса по поиску работы выяснили, что такой фактор наиболее актуален для сотрудников младше 24 лет (76%). Мотивацию работать лучше петербуржцам также дает положительная атмосфера в коллективе, так ответили 55% опрошенных. Наличие интереса к работе поможет 62% респондентов.

Решающую роль для 37% жителей Петербурга играют уровень обучения и навыки по профессии. Стабильность компании важна для каждого третьего респондента, а 28% опрошенных готовы работать эффективнее, если видят пользу и смысл в своих действиях. Поддержка руководства помогла бы 28% петербуржцев.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что летом 2025 года жители Петербурга стали на 23% активнее искать работу.

Татьяна Титаева