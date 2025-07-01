Полиция назвала тепловой удар причиной смерти избитой в Осаке россиянки

Полиция Японии считает, что непосредственной причиной смерти россиянки в Осаке стал тепловой удар. При этом перед смертью она, предположительно, пыталась обороняться от нападавшего. Об этом говорится в заявлении полиции, которое приводит телеканал MBS.

Правоохранители обнаружили следы побоев на теле и травмы на правой руке женщины. В полиции считают, что пострадавшую избили, из-за чего она не могла двигаться и в результате получила тепловой удар. Начато расследование убийства.

50-летняя россиянка умерла в своей квартире в Осаке 26 июня. Тело было обнаружено на следующий день ее мужем. Он проживал отдельно и пришел навестить женщину, когда долгое время не мог с ней связаться, сообщает MBS. Видимых признаков взлома в квартире не было.