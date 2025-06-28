Полиция Японии расследует смерть россиянки

Правоохранительные органы Японии проводят следствие по делу о смерти гражданки РФ. Об этом сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Осаке.

«Мы связались с полицией, ведется следствие»,— рассказали в диппредставительстве, не приведя подробностей.

По данным японских СМИ, тело 50-летней россиянки со следами побоев нашли в ее квартире в Осаке. В полицию обратился ее муж, который также имеет гражданство РФ. Он проживает отдельно и заявил, что несколько дней не мог связаться с женой. Информации о подозреваемых по делу пока нет.